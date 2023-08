Davigo a La Piazza di Affari: “Partiti? Poco trasparenti, tragedia italiana

Davigo: “Garanzia di indipendenza pm è obbligatorietà azione penale”

“La garanzia di indipendenza del pm è l’obbligatorietà dell’azione penale, cioè il controllo del giudice sull’attività del pubblico ministero”. Così Piercamillo Davigo, già magistrato e membro del CSM a La Piazza, kermesse di affaritaliani.it.

Davigo: “I processi dipendono pochissimo dai magistrati”

“I processi dipendono in pochissima parte dai magistrati che li fanno, che possono fare guai ma difficilmente cose straordinariamente positive”. Così Piercamillo Davigo, già magistrato e membro del CSM a La Piazza, kermesse di affaritaliani.it. “Se gli imputati collaborano – continua - e i testi dicono la verità si scoprono le cose, altrimenti uno può essere bravissimo ma altrimenti è difficile che le indagini portino a qualcosa di positivo. Il magistrato non è presente sennò farebbe il teste. Ogni tanto qualche sistema criminale va in pezzi, e per qualche ragione le persone decidono di collaborare e va avanti l’effetto domino”.

Davigo: “Partiti poco trasparenti, tragedia italiana”

“Fin quando i soldi c’erano, nessun imprenditore ha mai pensato di essere concusso. Quando sono finiti hanno cominciato a delinquere tra loro. I partiti sono poco trasparenti, questa è la tragedia italiana. Abbiamo creato i ceppi resistenti agli antibiotici. Le forze addette all’attività penale selezionano l’attività criminale, prendiamo quelli meno bravi e gli altri non sono ancora stati presi”. Così Piercamillo Davigo, già magistrato e membro del CSM a La Piazza, kermesse di affaritaliani.it.

Davigo: “Corruzione amministrativa è rimasta tale e quale”

“La corruzione amministrativa decentrata è rimasta tale e quale o forse è aumentata. In Italia il costo medio delle opere pubbliche è il doppio della media europea. Per di più spesso vediamo che le opere non sono fatte come dovrebbero: il calcestruzzo lo hanno inventato i romani, il Colosseo è ancora in piedi”. Così Piercamillo Davigo, già magistrato e membro del CSM a La Piazza, kermesse di affaritaliani.it.

Tangentopoli, Davigo: “Se si è salvato qualche partito è perché esponenti non hanno parlato”

“Tangentopoli? Se qualche partito si è salvato è perché gli esponenti di quel partito non hanno parlato. Chi si tiene questi segreti acquisisce una potestà di ricatto elevatissima, e non importa che la usi”. Così Piercamillo Davigo, già magistrato e membro del CSM a La Piazza, kermesse di affaritaliani.it.

Tangentopoli, Davigo: “Li mettevamo dentro perché rubavano”

“Li mettevamo dentro perché rubavano, non per farli parlare. Se uno che paga le tangenti viene a dire i nomi di quelli che ha pagato, a chi volete poi che paghi”. Così Piercamillo Davigo, già magistrato e membro del CSM a La Piazza, kermesse di affaritaliani.it.

Corruzione, Davigo: “Riserva mentale per cui i colletti bianchi vanno trattati in maniera diversa”

“C’è una riserva mentale per cui i colletti bianchi che delinquono vanno trattati in maniera diversa rispetto ai delinquenti comuni. La distruzione dei corpi tecnici della pubblica amministrazione, che non è più in grado di fare controlli e dà quasi tutta la progettazione all’esterno. Così Piercamillo Davigo, già magistrato e membro del CSM a La Piazza, kermesse di affaritaliani.it.

Davigo: “Per andare in galera sul serio bisogna farsi arrestare in flagranza”

“Il sistema giudiziario italiano è fortemente inefficiente perché ha procedimenti molto più lunghi rispetto ad altri Paesi”. Così Piercamillo Davigo, già magistrato e membro del CSM a La Piazza, kermesse di affaritaliani.it. “Le decisioni – continua - quando arrivano, difficilmente possono essere eseguite. Nel penale, a parte il fatto che gli anni di carcere che danno i giudici sono di 9 mesi, accade che se la pena da espiare è non superiore a 4 anni si viene affidati ai servizi sociali. Per andare in galera sul serio bisogna o essere così idioti da farsi arrestare in flagranza, essere stranieri senza fissa dimora, essere terroristi. Per tutti gli altri vengono fatti molti più processi di quelli che si fanno in altri Paesi”.

Davigo: “L’Italia importa criminalità perché ai delinquenti conviene”

“Il tasso di repressione non può essere diverso da quello dei Paesi vicini. L’Italia importa criminalità perché ai delinquenti conviene. Non c’è stato verso di depenalizzare reati”. Così Piercamillo Davigo, già magistrato e membro del CSM a La Piazza, kermesse di affaritaliani.it.

Abuso d’ufficio, Davigo: “Se soppresso Italia viola convenzione di Merida”

“L’abuso d’ufficio è identico alla convenzione di Merida, se viene soppresso l’Italia la viola”. Così Piercamillo Davigo, già magistrato e membro del CSM a La Piazza, kermesse di affaritaliani.it.

Separazione carriere, Davigo: “Miglior garanzia è avere pm che ragione come giudice”

“La miglior garanzia del cittadino è avere un pm che ragiona come il giudice, le riforme hanno già fatto in modo che non ci siano più passaggi. In nessuna parte del mondo il pm è uguale al difensore. Vuol dire rovesciare la Costituzione”. Così Piercamillo Davigo, già magistrato e membro del CSM a La Piazza, kermesse di affaritaliani.it, alla domanda sulla separazione delle carriere.