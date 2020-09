Deloitte: includere tutte le diversità nelle imprese è un valore aggiunto

“Take Care of each other, prendersi cura l’uno dell’altro. Foster inclusion, promuovere l’inclusione: sono solo due dei valori cardine dell’identità globale di Deloitte. Valori che ogni giorno ci impegniamo a trasformare da parole in fatti. Valori che promuoviamo non solo all’interno del nostro network, ma con tutti gli stakeholder con cui interagiamo”. Lo ha dichiarato Fabio Pompei, ceo di Deloitte Italia, nel corso dell’evento Global Inclusion. “C’è una correlazione diretta tra livelli di inclusione e performance aziendali: in un ambiente più inclusivo, le aziende sono sei volte più innovative e sei volte più agili. In un’azienda inclusiva raddoppiano i risultati in termini di performance economica. Per non parlare dei benefici, evidenti, per le persone”, ha affermato. Nato da un’idea di Newton spa e promosso dal «Comitato Global Inclusion – Art. 3», Global Inclusion è un appuntamento annuale, nato per promuove una cultura aziendale inclusiva, in linea con l’articolo 3 della Costituzione italiana, secondo cui “tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”. L’evento, di cui Deloitte è main partner, è stato insignito da Sergio Mattarella della medaglia del Presidente della Repubblica.

Da anni impegnata per raggiungere una inclusione effettiva di tutte le diversità, Deloitte Italia, in linea con le realtà imprenditoriali più all’avanguardia, nel 2019, prima tra le Big Four in Italia, ha aderito a Parks.Liberi e Uguali. Con Parks Deloitte realizza attività, progetti e webinar per promuovere all’interno e all’esterno del network lo sviluppo di una cultura e di un linguaggio inclusivi. Anche attraverso la sua Fondazione, Deloitte si impegna con progetti concreti per promuovere l’istruzione e la cultura del Paese. Attraverso il suo Osservatorio, infatti, Fondazione Deloitte si impegna a condurre ricerche su tematiche di rilevanza nazionale, dando così concretezza al proprio impegno in ambito di responsabilità sociale. A livello global, inoltre, Deloitte attraverso il progetto WorldClass si impegna a fornire strumenti di e-learning digitali e gratuiti, realizzando l’ambizione di avere un impatto sul futuro di 50 milioni di persone.