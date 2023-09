Denis Verdini indagato: violati i domiciliari. Falsi appuntamenti dal dentista

Denis Verdini ancora indagato. Mentre i pm cercavano altro lo hanno incastrato. Ecco cosa è successo

Nuovi guai giudiziari per Denis Verdini, l'ex Forza Italia è indagato a Roma per aver violato le regole di detenzione domiciliare. L’ex senatore - si legge su Il Fatto Quotidiano - ha ricevuto una condanna definitiva a sei anni e mezzo nel processo per il crac del Credito Cooperativo Fiorentino. Ma i pm di Roma indagando su altre questioni hanno scoperto che Verdini era in posti in cui non avrebbe dovuto essere. Per esempio nel ristorante del figlio. Ufficialmente Verdini tra ottobre 2021 e gennaio 2022 usciva per delle visite mediche. Doveva andare dal dentista. Ma proprio quell’appuntamento, sospettano i pubblici ministeri, è diventato un'occasione per incontrare imprenditori e referenti politico-istituzionali.

Verdini è in detenzione dal 3 novembre 2020. Si è costituito nel carcere di Rebibbia dopo la condanna in Cassazione. A gennaio 2021 ha ottenuto i domiciliari. Per motivi di salute prima, per questioni di età dopo. A settembre 2021 la richiesta di cure odontoiatriche. Il via libera dei giudici per andare dal suo dentista arriva da ottobre a dicembre. In quelle occasioni può dormire a casa del figlio, dove deve rientrare dopo le cure. Che vengono successivamente autorizzate fino ad aprile 2022.