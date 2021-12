Foggia, 2 bimbi nomadi morti. Perrino a Ore 14: “Prefetto responsabile”

Ore 14, incendio in campo rom a Foggia: morti due bambini. Perrino: "Il prefetto come passa il tempo? Responsabile"

A Ore 14, nel salotto di Milo Infante anche oggi il direttore di Affaritaliani.it Angelo Maria Perrino, si è affrontato il caso di cronaca del giorno dell'incendio divampato a Foggia, che ha visto la morte di due fratellini di 2 e 4 anni nel campo nomadi di Stornara a Foggia. Le vittime sono di nazionalità bulgara: il maschietto aveva 4 anni, la sorellina 2. Quattro i moduli abitativi distrutti dalle fiamme. Pare che i piccoli fossero a letto al momento del rogo. Il rogo sarebbe divampato da un braciere a legna ricavato nei bidoni usati per conservare l'olio.

Il direttore Perrino: "Il prefetto di Foggia come passa il tempo? Perché tollera tutto ciò? La responsabilità è sua". Infante sottolinea che nel campo da 5 anni non viene fatto un censimento. "Parliamo di circa un migliaio di persone ma si tratta appunto di stime non ufficiali". La giornalista aggiunge che c'è anche da considerare che "quando c’è la raccolta di pomodori nel territorio, inoltre, si riversano molti più cittadini stranieri che vengono impiegati proprio nella raccolta", che sottolinea che "il problema va avanti da decenni".

Denise via dalla Commissione, cancellati non solo il nome ma anche gli anni della scomparsa