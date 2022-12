Denise Pipitone, ex pm dava false informazioni ai giudici. Condanna a un anno

Denise Pipitone, nuovi misteri. La ex pm che depistava le indagini

Svolta sul caso Denise Pipitone, ma purtroppo non si tratta del ritrovamento della bambina scomparsa da Mazara del Vallo 18 anni fa e mai più ritrovata, ma della ex pm che indagava sul caso. Maria Angioni, è stata condannata ad un anno di reclusione, con pena sospesa. Durissima - si legge sul Corriere del Mezzogiorno - la requisitoria del pm culminata nella richiesta di due ani di reclusione: "Enfatizzate nei media le funzioni svolte all’epoca del sequestro di Denise Pipitone, Maria Angioni ha trovato il modo di essere una parte sempre più importante del nuovo interesse sul caso, apparendo — in un crescendo esponenziale — in moltissime trasmissioni televisive come su diverse piattaforme online.

L’ex pm - prosegue il Corriere - ha assunto ben presto il ruolo di vera e propria star televisiva, la cui presenza, in diretta negli studi o da remoto, veniva contesa dalle decine di trasmissioni che sulle reti pubbliche o private calibravano i loro palinsesti proprio sul sequestro della bambina mazarese . Tutte le piste battute, da quella familiare a quella degli zingari, non hanno consentito di comprendere chi e perché abbia rapito la bimba. La madre, Piera Maggio, è convinta che Denise sia ancora viva e continua la sua battaglia per ritrovarla.