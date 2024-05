Depardieu-Barillari: "È tornata la Dolce Vita"

Depardieu-Barillari, lo scontro. Il fotografo: "Mi tirava i cubetti di ghiaccio e all'improvviso..."

Le due versioni non coincidono per nulla, ognuno dice che è stato l'altro a cominciare, ma l'unica cosa certa è che a Roma è tornata la "Dolce Vita". La litigata all'ora di pranzo di ieri in Via Veneto tra il premio Oscar Gerard Depardieu e il re dei paparazzi Rino Barillari ha fatto il giro del mondo. Ad avere la peggio è stato il fotografo, finito al pronto soccorso dopo l'aggressione: "Mi ha dato tre cazzotti, lo denuncio". Ma l'attore francese ribalta le accuse: "Non pensavo - dice Depardieu a Repubblica - che esistessero ancora i paparazzi, mi sembra incredibile esser stato aggredito in questo modo, è una categoria che ritenevo finita e superata dalla moda dei selfie. Invece me lo sono ritrovato addosso con la sua macchina fotografica, un comportamento vergognoso e molesto per scattare delle foto".

"Ero a tavola con un gruppo di persone - prosegue Depardieu - tra cui Magda (Vavrusova, la sua compagna, ndr), questo paparazzo ha cominciato a fare foto ma è diventato sempre più insistente, pressante, finché ce lo siamo trovato addosso. Si è messo a spintonare, spingeva anche Magda, e nella foga io ho perso completamente l’equilibrio e sono caduto". Questa la versione di Barillari: "Avevo il mio teleobiettivo e ho iniziato a fare le foto. Depardieu ha iniziato a lanciarmi un pezzetto di ghiaccio. Ho capito e ho lasciato stare. Lei, la bionda con la maglietta bianca, mi arriva addosso. Mi voleva prendere a schiaffi, si è avventata su di me e mi ha detto "Italia merda". Lui si nascondeva, io fotografavo. All'improvviso si è voltato verso di me e mi ha dato tre pugni, uno dopo l’altro. La tempia sinistra ha iniziato a sanguinare, sulla nuca a destra ho i bernoccoli e non riesco a muovermi".