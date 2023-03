Diamante rosa "più raro tra i rari" andrà all'asta a giugno. E il prezzo...

Diamante rosa rarissimo, Eternal Pink all'asta da Sotheby's (valore stimato 35 milioni di dollari)

Un rarissimo diamante rosa, "il più raro fra i rari", sarà messo in vendita da Sotheby's in un'asta che si terrà a giugno a New York. Il valore stimato è di 35 milioni di dollari. Questa pietra preziosa da 10,57 carati "priva di impurità", estratta nel 2019 da una miniera in Botswana con un peso di 23,78 carati lordi, sarà venduta precisamente l'8 giugno. Sotheby's, casa d'aste di proprietà del magnate francese, marocchino e israeliano Patrick Drahi, ha spiegato che l'asta per questo "Eternal Pink" si terrà durante una settimana speciale di vendita di gioielli.

Diamante rosa, Eternal Pink "più raro fra i rari"

"È il diamante più raro fra i rari, non può essere paragonato ad alcun altro", ha detto entusiasta Alexander Eblen, responsabile delle vendite di gioielli per Sotheby's. "Ha la stima più alta per carato fra tutte le pietre preziose presentate sul mercato", ha aggiunto. In un mercato delle aste in forte espansione a New York, le case d'aste Sotheby's, Christie's o Philips stanno puntando molto su settori che non sono la pittura e la scultura, come appunto quello dei gioielli o dell'abbigliamento. Sotheby's ritiene che questo diamante - tra i piu' ricercati dagli investitori - sia "molto piu' raro di un dipinto di Magritte o di Warhol", per la sua purezza e perfezione. L'attuale record storico per il prezzo di vendita di un diamante rosa e' di 71,2 milioni di dollari ed e' stato raggiunto a Hong Kong nel 2017.

