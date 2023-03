Lindsay Brewer, la pilota più sexy del mondo ama Lewis Hamilton

Lindsay Brewer, pilota più sensuale del mondo

Le sportive più belle del mondo? Se pensi al tennis ti viene in mente immediatamente Camila Giorgi, se guardi allo sci Mikaela Shiffrin è una regina non solo per il suo talento infinito, ma anche per un fascino mondiale. Tanto per fare un paio di esempi. Nei motori Lindsay Brewer è probabilmente la numero incontrastata, al punto è che è stata ribattezzata "pilota più sexy del mondo". La 25enne americana gareggia nella USF Pro 2000 per il secondo anno di fila (15° nello scorso campionato) e il suo amore per il motorsport parte da lontanissimo: all’età di 11 anni andò sui go-kart ad una festa di compleanno e fu un colpo di fulmine.

Lindsay Brewer, la pilota più sensuale del mondo fan di Lewis Hamilton

Modelli? In primis il grande Hamilton: “Al giorno d’oggi sono ancora un grande fan di Lewis", ha dichiarato in un'intervista a Racers Behind The Helmet. Aggiungendo anche l'ex pilota di Formula 1 "Romain Grosjean che si è trasferito in Indycar e sta facendo un lavoro fantastico nell’aiutare a commercializzare la serie e costruire la base di spettatori“. Non solo le corse in pista. Lindsay Brewer - che ha una laurea in economia - conta 2,1 milioni di follower su Instagram, che seguono la sua carriera, gli scatti con tuta da pilota o le foto in bikini.

