Melissa Satta e Matteo Berrettini: amore, relax e allenamenti a Miami

Melissa Satta e Matteo Berrettini a Miami, jogging e relax

Matteo Berrettini e Melissa Satta innamorati fanno jogging insieme al tramonto sotto il cielo romantico di Miami. La soubrette (presentatrice di Goal Deejay su Sky) ha raggiunto il tennista italiano nei giorni scorsi.

Purtroppo il campione azzurro (finalista di Wimbledon 2021 eed ex numero 6 al mondo nel ranking Atp) ha perso contro Mackenzie McDonald dopo un doppio tiebreak (7/6, 7/6). Non è un momento fortuna sul campo per Berrettini, anche poco fortunato in certi momenti di alcuni match persi. Ma ci sarà la stagione sulla terra rossa (da Montecarlo a Madrid, passando per Roma fino al Roland Garros) per il riscatto, pensando poi anche all'erba dove Matteo ha sempre giocato grandi match (oltre a Wimbledon anche due volte vincitore al Queen's).

Melissa Satta e Matteo Berrettini a Miami, amore a gonfie vele, le foto

Intanto l'amore tra Matteo Berrettini e Melissa Satta procede a gonfie vele, eccoli nella gallery tra allenamenti e momenti di relax in piscina a Miami.

Melissa Satta e Matteo Berrettini (foto Ipa)



