Roma, accesso l'albero di Natale targato Dior in Piazza di Spagna

Dior illumina il Natale di Piazza di Spagna

Dior illumina il Natale di Piazza di Spagna. E' stato inaugurato ieri un grande albero, alto oltre 15 metri, decorato con il nastro "Christian Dior around the world" e ricoperto da più di settecento farfalle dorate , che hanno prestato la loro magica presenza alla sfilata Dior Cruise 2024, è adornato da flaconi luminosi delle più irresistibili fragranze della Maison, come Miss Dior e L'Or de J'adore, ultimo gioiello olfattivo reinventato da Francis Kurkdjian, Direttore della Creazione Fragranze Dior.

Sulla sua cima svetta una stella, simbolo supremo di buona fortuna di Monsieur Dior, che illumina questa meravigliosa apparizione.