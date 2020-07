Disco, ragazza presa a pugni da un calciatore. Mandibola rotta e 3 denti persi

Da Firenze arriva una brutta storia di cronaca. Una giovane ragazza è stata presa a pugni in discoteca da un uomo, per lei tre denti spezzati e una frattura alla mandibola. L'aggressore è un volto noto, si tratta dell'ex calciatore della Fiorentina, il giovane senegalese Abdou Diakhate, 21 anni, una promessa del calcio già in forza nella «Primavera» della società viola, poi passato al Parma e adesso in prestito al Lokeren, una squadra fiamminga che milita in seconda serie nel campionato belga.

L’aggressione - riporta il Corriere della Sera - è avvenuta nella notte tra il 23 e il 24 luglio al "Summer Suite Mulina", dancing estivo nell’ex Ippodromo del parco delle Cascine. "Mi ha aggredita un ex calciatore della Fiorentina — racconta —. Quell’uomo, che conoscevo da anni, mi ha chiamato dicendomi che voleva parlare con me. Ma quando mi sono avvicinata mi ha colpita con un cazzotto e mi ha rotto la mandibola". Secondo il calciatore sarebbe invece stata la giovane ad aggredirlo, colpendolo alla testa, e lui avrebbe reagito con un gesto istintivo di difesa, mentre lei continuava a minacciarlo. Samantha ha subito un intervento chirurgico e forse ne servirà un secondo. I medici le hanno dato una prognosi di 30 giorni.