DMX muore a soli 50 anni: la stella del rap e del cinema lascia ben 15 figli!

Il rapper DMX è morto a soli cinquant'anni, in seguito alle complicazioni di un attacco cardiaco subito cinque giorni prima.

Il ricovero in terapia intensiva e il supporto di numerosi fans, che si sono riuniti in preghiera intorno all'ospedale, non sono bastati a far vincere al “guerriero” - così lo hanno definito i suoi familiari in un comunicato ufficiale – la sua partita più importante. Il suo fisico era infatti provato da anni di abuso di sostanze, nel corso di una vita decisamente movimentata: DMX lascia infatti la bellezza di 15 figli, avuti da nove donne diverse.

Earl Simmons, questo il suo vero nome, aveva inoltre passato molto tempo tra cliniche di riabilitazione e detenzione in carcere per diversi motivi: dal possesso di armi e droga alla guida pericolosa, passando per la crudeltà contro gli animali.

Tra i fans che piangono la morte prematura di DMX c'è anche la sua ex moglie Tashera Simmons (a sinistra), abbracciata alla sua ultima fidanzata Desiree Lindstrom



Nella sua vita, breve ma decisamente intensa, ha anche recitato in 18 film, tra cui “Cradle 2 the Grave” e “Romeo deve morire”.

I suoi più celebri successi musicali sono invece “Party Up (Up in Here)” e “X Gon' Give It To Ya”.

Messaggi in sua memoria sono arrivati dai colleghi musicisti Ice Cube, Missy Elliott, Soulja Boy e Chance the Rapper, ma anche dall'attrice Halle Berry e dalla leggenda del basket LeBron James.