Donna morta a Trieste, il figlio di Visintin: "Soldi da Lilly? Mai chiesti"

Donna morta a Trieste, il figlio di Sebastiano Visintin smentisce Claudio Sterphin: "non ho mai chiesto dei soldi a Lilly"

A ore di distanza delle parole dell'amico segreto di Liliana Resinovich, scomparsa il 14 dicembre scorso da casa e ritrovata cadavere il 5 dicembre, sul figlio di Visintin, arriva la smentita di quest'ultimo che nega di aver mai chiesto soldi a Lilly. L'83enne Claudio Sterphin aveva parlato di tensioni in famiglia legate a motivi economici. E aveva fatto il nome di Piergiorgio Visintin. "Le domandava sempre soldi e lei non voleva darglieli", aveva rivelato.

Ma i colpi di scena sulla vicenda non di placano. Piergiorgio Visintin, riporta Il Piccolo, si e' presentato in Questura per rilasciare dichiarazioni spontanee e difendere la propria posizione sostenendo di "non aver mai chiesto denaro ne' al padre ne' a Liliana". Piergiorgio avrebbe raccontato agli investigatori della Squadra mobile che non vedeva da tre anni la moglie di suo padre, e di avere con lo stesso Sebastiano, suo padre, rapporti sporadici. Soprattutto, di non aver mai chiesto denaro.

Sia il fratello di Liliana, Sergio Resinovich, che Sterpin, avevano inviato in procura e ribadito in successive interviste, dirette o attraverso un avvocato, memorie in cui si afferma la convinzione che la donna non si sarebbe suicidata ma sarebbe stata uccisa.

Lilly Trieste morta, l'avvocato del marito: "Non ha nulla da nascondere"

"Sebastiano Visintin, e' sereno e tranquillo per quanto riguarda la sua posizione. Non ha nulla da nascondere". Lo ha ribadito il difensore di fiducia di Visintin, avvocato Paolo Bevilacqua. L'uomo e' persona offesa nel fascicolo aperto dalla Procura di Trieste sulla morte della 63enne.

E noi, ha puntualizzato il legale, "non abbiamo l'ambizione e la presunzione per dare spunti investigativi, i quali spettano agli inquirenti. Se ci viene in mente qualcosa che potrebbe essere rilevante per le indagini, Sebastiano lo riferisce alla Procura; ed e' sentito come persona informata sui fatti".

L'avvocato Bevilacqua tutela anche gli interessi del figlio di Visintin, Piergiorgio. "Ma non e' accusato processualmente di niente - precisa il legale - e' accusato dalla voce del popolo; non ha ricevuto nessun tipo di avviso o comunicazione". Ieri Piergiorgio si e' rivolto all'autorita' giudiziaria per "esporre i fatti", rilasciando dichiarazioni spontanee e sostenendo di non aver mai chiesto denaro ne' al padre ne' a Liliana.

