Donna travolta e uccisa da una mandria di mucche. Le figlie riescono a salvarsi

Una donna di 40 anni è stata uccisa da una mandria di mucche nella valle di Gastein nel Salisburghese in Austria. L'escursionista, 40 anni, autista degli autobus del servizio postale delle ferrovie austriache OeBB, per festeggiare il compleanno aveva deciso di effettuare una passeggiata assieme alle figlie di 23 e 20 anni e a due cani di piccola taglia (uno dei quali, uno Yorkshire Terrier) nella zona della Schlossalm sopra Bad Hofgastein. Le due figlie sono riuscite a mettersi in salvo dalla mandria ma hanno riportato ferite e alcune fratture. Come ha riferito la polizia, ad allertare i servizi di emergenza è stata la figlia più giovane. Solo con l'arrivo dell'elicottero dei soccorritori il branco si è allontanato. Secondo Norbert Trigler del soccorso alpino di Hofgastein, il pilota dell'elicottero avrebbe addirittura effettuato diverse manovre per spaventare la mandria. La donna è deceduta sul posto a seguito delle gravi ferite riportate mentre le due figlie sono state eliportare alla clinica 'Schwarzach'.