Donna accoltellata a Bolzano: arrestato conoscente della vittima

Una donna di 28 anni, R.B., è stata trovata morta la scorsa notte a San Michele di Appiano (Bolzano). La donna era una negoziante. Accoltellata e uccisa nella notte da un uomo suo conoscente che è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di omicidio aggravato. Lo riferisce in una nota la procura di Bolzano. «Sono state raccolte diverse le immagini relative agli spostamenti dell'indagato e repertati dai militari della scientifica diversi oggetti utili per la ricostruzione della dinamica dei fatti», aggiunge la procura. L'autopsia sarà effettuata nei prossimi giorni. A quanto si apprende, a dare l'allarme sarebbe stato il fidanzato della vittima, preoccupato non vedendola rientrare. Da una primissima ipotesi degli investigatori, l'arrestato non si rassegnava al rifiuto da parte della ragazza.