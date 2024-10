Dossieraggio, gli 007 israeliani nella sede di Equalize: "Siamo pronti per uno scambio di dati". Le intercettazioni

Dossieraggio, Arianna Meloni (FdI): "Sono una cosa incivile e pericolosa"

Il nuovo caso dossieraggi si ingigantisce ogni giorno di più, dalle intercettazioni telefoniche emergono nuovi dettagli sull'inchiesta della Procura di Milano che ha travolto l'agenzia investigativa Equalize e adesso si muove anche il governo. Ieri, in cima all’ordine del giorno del Consiglio dei ministri c’era un decreto legge sulla criminalità informatica, ma è stato cancellato e rinviato, ufficialmente per l’assenza del ministro della Giustizia Nordio e per il calendario parlamentare. Il decreto potrebbe affidare la competenza investigativa su hacker e spionaggi alla Procura Nazionale Antimafia. Ma il sottosegretario Alfredo Mantovano ha dubbi sul merito del provvedimento, e anche la premier Meloni ha preferito prendere tempo. "I dossieraggi - commenta Arianna Meloni (FdI) - sono una cosa incivile e pericolosa".

Intanto prosegue l'inchiesta su Equalize e dalle intercettazioni emergono grosse novità. Samuele Calamucci e altri informatici di Equalize "discutono del data-base dei nomi di magistrati e prefetti italiani in specifici file Excel, una delle fonti da cui il sistema "pesca" i dati": grossolano - riporta Il Corriere della Sera - tradurlo come spionaggio di toghe, somigliando più a una sorta di loro profilazione in base a notizie raccoglibili sulle loro storie e attività, in elenchi abbinati a colori (verde, giallo, rosso) sintetizzanti il giudizio reputazionale.

Ma c'è di più. I carabinieri fotografano "due israeliani non identificati" nella sede di Equalize l’8 febbraio 2023: "Sono disposti — dice intercettato l’amministratore della Equalize, Carmine Gallo, parlando di loro come di 007 — a un "do ut des" di informazioni. Per esempio - aggiunge Calamucci e lo riporta Il Corriere- , "ci stanno fornendo materiale di sicuro interesse per Eni spa e per Stefano Speroni" (dal 2020 capo degli Affari legali del colosso energetico) sul "traffico illecito di gas iraniano con le aziende d’Italia".