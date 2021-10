Draghi: "Nessuna patrimoniale né aumento delle tasse. Crisi? Salvini dice no"

Draghi: "Crisi? Salvini dice di no, ci vedremo nei prossimi giorni "

"Se ci sarà una crisi? Ieri o l'altro ieri ho detto 'chiedete a Salvini'. Oggi Salvini ha detto che la partecipazione della Lega non è discussione. Poi, ci vedremo nei prossimi giorni". Sono le parole del premier Mario Draghi in conferenza stampa al termine del vertice Ue in Slovenia rispondendo alla domanda se il governo rischi una crisi.

"Questo governo non toccherà le tasse degli italiani"

Sulla riforma del catasto, il premier intervenuto in conferenza stampa al termine del vertice ha dichiarato: "Non e' una patrimoniale", il governo "non aumentera' le tasse ne' tocchera' le case degli italiani", rispondendo alle domande ei giornalisti sulla posizione della Lega di Matteo Salvini.

"Questo governo non tassa, non tocca le case degli italiani, tutte", continua Draghi. "Ho detto fin all'inizio dal primo discorso di insediamento del governo che non avrei aumentato le tasse. Sono passati 7 mesi, non abbiamo aumentato nulla. Abbiamo avuto molte richieste di farlo e abbiamo detto a tutti di no: un po' di credibilità l'avremo acquistata. E quindi -ribadisce Draghi- questo governo non aumenta le tasse".

Fisco, "Non turbiamo ripresa con attacchi fiscali"

Il governo non aumenta le tasse "e il motivo è semplice, l'ho detto tante volte: l'economia italiana prima del Covid era molto fiacca e quando è entrata nella pandemia ha avuto un trauma, un tracollo tra i più alti tra i paesi Ue. Ora è il momento in cui le attività economiche sono ripartite, quindi lasciamo che ripresa si consolidi, non turbiamola con attacchi fiscali: questo il motivo dietro a questa decisione". Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa in Slovenia.

Energia, "Verso ok Commissione Ue acquirente per tutti"

"Abbiamo parlato molto rapidamente di energia. Al vertice di Atene la presidente della Commissione aveva ventilato l'idea che la Commissione potesse acquisire un ruolo di acquirente comune, questo concetto è stato accolto molto favorevolmente e la prossima settimana o quella successiva la Commissione presenterà una proposta che dovrà poi essere discussa a Consiglio europeo". Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa in Slovenia. "Quello che sperimentiamo in Italia con l'aumento dei costi è un problema che hanno tutti i paesi e più poveri sono più il problema è grave".

Lega: "Bene Draghi contro le tasse, ora agisca il Parlamento"

“Bene Draghi contro patrimoniale e nuove tasse sulla casa, adesso il Parlamento in Aula tolga ogni accenno a riforma del Catasto che preluda a nuove tasse sulla casa”. Così fonti della Lega dopo le parole del Presidente del Consiglio.