Dramma sull'Etna, due escursionisti precipitano dai sentieri: morti un 17enne e un uomo di 60 anni

Etna, doppio incidente nella zona della Valle del Bove. Il 17enne, gravemente ferito, è morto dopo alcune ore in ospedale

Due morti in due distinti incidenti sull'Etna. Si tratta di un uomo di sessant'anni impegnato in un'escursione e di un ragazzo di diciassette anni rimasto gravemente ferito dopo una caduta e poi morto in ospedale a Catania. Entrambi si trovavano nella zona della Valle del Bove.

Un ragazzo di 17 anni cade da un costone

Il primo drammatico incidente poco dopo mezzogiorno di domenica sul versante sud dell'Etna dove un gruppo di escursionisti è precipitato per oltre cento metri da un costone cadendo in un crepaccio. Tra di loro anche un ragazzo di 17 anni. Il giovane di Catania è andato in arresto cardiaco ma è stato rianimato e intubato prima di essere trasportato con l'elicottero dei vigili del fuoco Drago al Cannizzaro di Catania. Qui è arrivato in codice rosso di massima gravità e in condizioni disperate e alcune ore dopo purtroppo è morto.

Un sessantenne scivola su un pendio ghiacciato

Un uomo di 60 anni invece è deceduto dopo essere scivolato su un pendio ghiacciato battendo la testa. ll gruppo sarebbe precipitato mentre percorreva un sentiero impervio e innevato.