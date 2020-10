Droga pagata col reddito di cittadinanza. Sgominata la banda dei pony express

Sgominata ad Avellino la banda di spacciatori a domicilio durante il lockdown. L'organizzazione criminale, che ha portato all'arresto di 16 persone, più altre tre a cui è stato imposto l'obbligo di dimora, nonostante le restrizioni riuscivano a smuovere il mercato ed eludere i controlli. La banda dei pony express della droga, si faceva pagare con i soldi del Reddito di Cittadinanza - si legge sul Corriere della Sera - visto che era quasi scongiurato il pericolo di fuga dei creditori, costretti in casa. Gli spacciatori consegnavano la merce a molti clienti senza contanti, e riscuotevano il dovuto al momento del bonifico mensile, destinato alle persone senza lavoro. Il buiness ha funzionato per un po'. Fino a quando i carabinieri non hanno scoperto tutto con l'operazione denominata Delivery e arrestato i componenti della banda criminale.