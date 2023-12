Dubai, l'attico più costoso del mondo: ancora da costruire, ma già venduto

Dubai, attico di lusso ancora da costruire ma già venduto

Un attico di oltre 2.000 metri quadrati con cinque camere da letto è stato venduto a Dubai per 500 milioni di dirham, circa 136 milioni di dollari, stabilendo un nuovo record nel settore immobiliare di lusso. Situato sulla Palm Jumeirah in cima a una torre di 71 piani chiamata Como Residences, l'appartamento è ancora in fase di costruzione e dovrebbe essere completato entro il 2027, secondo l'agenzia Provident Estate.

L'arcipelago artificiale di Palm Jumeirah, costruito oltre 20 anni fa, ospita circa 80.000 persone su una superficie di 560 ettari. La recente transazione supera il record precedente stabilito da un attico venduto per circa 114 milioni di dollari. L'attico di Como Residences è ora il terzo più costoso al mondo, preceduto solo dalla Penthouse D di One Hyde Park a Londra (237 milioni di dollari) e dall'Odeon Tower Penthouse di Monaco (440 milioni di dollari). L'attico offre una vista panoramica su punti iconici di Dubai, tra cui il Burj Al Arab, il Burj Khalifa e la Marina di Dubai, ed è dotato di una sky pool a 360 gradi. L'identità dell'acquirente, proveniente dall'Europa dell'Est, è mantenuta riservata.