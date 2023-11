Industria e sostenibilità, Dubai accelera: lanciato il piano "clean energy"

Dubai guida l'industria con una mossa energetica sostenibile

Dubai ha annunciato il lancio di un'ambiziosa iniziativa di decarbonizzazione volta a sostenere la competitività e la sostenibilità del settore manifatturiero. Questa iniziativa, che prende il via dal 1° gennaio 2024, mira a raggiungere gli obiettivi dell’Agenda Economica D33 e a promuovere una green economy. Il progetto, supervisionato dalla Dubai Electricity & Water Authority (DEWA), consentirà alle imprese di perseguire obiettivi di net-zero, permettendo loro di installare impianti solari captive capaci di soddisfare completamente il loro carico energetico.

Solar Park Dubai



Saeed Mohammed Al Tayer, MD&CEO della DEWA, ha dichiarato che "l'iniziativa aumenterà l'attrattività di Dubai per gli investimenti nel settore manifatturiero, offrendo agli operatori la possibilità di ridurre i costi di gestione e di perseguire gli obiettivi di energia pulita." L'iniziativa, parte integrante dei piani di sviluppo della green economy di Dubai, supporterà il raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda Economica D33, con un particolare focus sulla decarbonizzazione del settore manifatturiero. A partire dal prossimo anno, le aziende manifatturiere, i data center e gli operatori del settore AgriTech potranno installare impianti di generazione solare captive, riducendo così i costi tradizionali dell'elettricità e abbracciando un mix energetico più sostenibile.

L'iniziativa darà priorità agli operatori che acquisiranno certificati di energia rinnovabile i-REC, contribuendo ulteriormente al raggiungimento dei target net-zero e di sostenibilità. Questo progetto, in sintonia con le iniziative strategiche del Consiglio Esecutivo, mira a potenziare il settore industriale di Dubai e a rendere la città più competitiva a livello regionale e internazionale. La riduzione dei costi energetici e l'aumento della quota di energia green saranno fondamentali per attrarre investimenti locali e internazionali, promuovendo una crescita stabile, sicura e sostenibile.

L'annuncio di questa iniziativa coincide con l'organizzazione della COP 28 negli Emirati Arabi Uniti, sottolineando il ruolo di leadership di Dubai nella transizione verso un futuro sostenibile. Questo progetto si allinea alla strategia Net Zero by 2050 degli Emirati Arabi Uniti e contribuirà significativamente alla decarbonizzazione del settore manifatturiero di Dubai, posizionando l'emirato come hub globale per imprese, investimenti e produzione sostenibile.