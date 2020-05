E' morto Michel Piccoli: da Godard a Moretti, mostro sacro del cinema europeo

È morto all'età di 94 anni Michel Piccoli, uno dei mostri sacri del cinema francese. Attore, regista, sceneggiatore e produttore, ha lavorato con i più grandi registi europei, ha collaborato con Buñuel dal '56, Marco Ferreri l'ha scelto per il suo Dillinger è morto e La grande abbuffata. Nel 2011 come protagonista di Habemus Papam di Nanni Moretti vinse il David di Donatello. Nato a Parigi nel 1925 in una famiglia di musicisti, padre violonista e madre pianista, si interesserà da subito alla recitazione. Debutta sul grande schermo a vent'anni con il film Sortilèges di Christian-Jaque. Tra i grandi successi della sua carriera anche la Palma d’oro di Cannes come migliore attore per il film Salto nel vuoto nel 1980. Nel 2011 Nanni Moretti lo scelse per il ruolo del Pontefice in Habemus Papam, che presentato in concorso al Festival di Cannes, viene eletto miglior film dell'anno dai Cahiers du cinéma, vince un European Film Award, sette Nastri d'argento e tre David di Donatello, tra cui quello al miglior attore protagonista. Michel Piccoli si è spento il 12 maggio tra le braccia della moglie Ludivine e dei figli in seguito ad un incidente cerebrale, come si legge in una nota della famiglia trasmessa all'agenzia France Presse.