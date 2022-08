È morta Olivia Newton-John: la star di "Grease" aveva 73 anni

Addio a Olivia Newton-John, la cantante e attrice di "Grease"

"La signora Olivia Newton-John (73) è morta pacificamente questa mattina nel suo ranch nel sud della California, circondata da familiari e amici" lo ha reso noto suo marito, John Easterling, con un comunicato su Facebook. Non è stata riferita la causa della morte. All’attrice era stato diagnosticato un cancro al seno che è riemerso nel 2017.

"Olivia è stata un simbolo di trionfi e speranza per oltre 30 anni condividendo il suo viaggio con il cancro al seno. La sua ispirazione nella guarigione e l'esperienza pionieristica con la medicina delle piante continuano con il Fondo della Fondazione Olivia Newton-John, dedicato alla ricerca sulla medicina delle piante e sul cancro", ha scritto ancora suo marito.

Nata il 26 settembre 1948 a Cambridge, in Inghilterra, l'artista si era trasferita con la famiglia a Melbourne quando aveva sei anni. Dopo la vittoria di un talent show in Australia e un (provvisorio) trasferimento nel Regno Unito, la futura stella si dedicò al country negli anni giovanili ma sarebbe stato il passaggio al pop a trasformarla in una star.

"Let Me Be There" and "If You Love Me (Let Me Know)", nel 1973, sono le prime canzoni interpretate da Olivia a sfondare nelle classifiche americane. Secondo lo storico Joel Whitburn, Olivia è stata la cantante solista femminile di maggiore successo negli anni '70 quando riuscì a piazzare nove singoli nella Top 10, tre dei quali in cima alla classifica. Tra questi il più celebre è "You're the One That I Want", un duetto con John Travolta tratto dalla colonna sonora di "Grease" che, nel 1978, trascorse quasi sei mesi nelle classifiche americane.

Olivia Newton-John rimase una potente forza commerciale anche nel decennio successivo. È nel 1981 che uscì "Physical", il più grande successo della sua carriera. E anche il flop al botteghino di un altro film musicale, "Xanadu", si trasformò in un trionfo nella hit parade: la colonna sonora fu due volte disco di platino e produsse tre singoli, tra cui "Magic", autentico tormentone radiofonico dell'epoca. All'inizio degli anni '90 finisce l'epoca d'oro ma Newton-John ha continuato a restare un'artista amata anche nel nuovo millennio, grazie soprattutto alla sempreverde fortuna di "Grease", autentico culto per milioni di fan in tutto il mondo che ora piangono la perdita di una delle più belle voci del pop anglosassone.