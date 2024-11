È morto Quincy Jones, ecco chi è lo storico produttore di Michael Jackson e leggenda della musica

Quincy Jones è morto a Los Angeles all'età di 91 anni. Vincitore di 26 Grammy Awards, viene ricordato anche per aver realizzato la canzone "We are the world"

Quincy Jones, uno dei produttori e compositori musicali più importanti della storia della musica, è morto domenica sera all'età di 91 anni nella sua casa di Los Angeles. L'annuncio è stato data dalla famiglia. Nato a Chicago il 14 marzo 1993, iniziò la carriera musicale come trombettista nell'orchestra di Lionel Hampton nel 1953 per poi dedicarsi a tempo pieno alla composizione e all'arrangiamento per le proprie orchestre.

Negli anni ha collaborato con grandissimi artisti come Ella Fitzgerald, Ray Charles e Frank Sinatra ma viene ricordato in particolare per il ruolo di produttore di Michael Jackson con cui ha realizzato Thriller, l'album più venduto nella storia, e la canzone We Are the World, scritta da Jackson e Lionel Richie ed eseguita da 45 big della musica.

Leggi anche: Il cinema di Paolo Sorrentino in mostra a Milano

Quincy Jones ha prodotto ha registrato oltre 2.900 canzoni e più di 3.000 album, considerando quelli propri e degli artisti con cui ha collaborato. E' secondo solo a Beyoncé e Jay-Z per numero totale di candidature ai Grammy con 76 nomination e 26 premi vinti. Nel 1991 ha ricevuto il Grammy Legends Award. Ha avuto un enorme successo anche in TV e nel cinema. Ha infatti scritto la colonna sonora di Radici e The Bill Cosby Show, oltre ad aver prodotto Il principe di Bel-Air con Will Smith e il film Il colore viola, candidato a 11 premi Oscar.