Easyjet: "In Calabria pochi turisti per mafia e terremoti" polemica sullo spot

Un luogo che "soffre di un'evidente assenza di turisti a causa della sua storia di attività mafiosa e di terremoti": così Easyjet ha presentato la Calabria nella sua ultima campagna pubblicitaria, invitando i turisti ad apprezzare altri aspetti della regione, come... (la dolce vita etc). Uno spot che ha sollevato accese polemiche, soprattutto sul web.

Di fronte alla descrizione diffamante, l'europarlamentare calabrese del M5S Laura Ferrara ha scritto sulla sua pagina Facebook: "La Calabria merita rispetto, scriverò ai vertici di EasyJet per chiedere che la descrizione della mia Regione venga cambiata immediatamente", mentre Matteo Salvini ha commentato l'episodio come: "Incredibile e inaccettabile".

EasyJet si è scusata pubblicamente con la Regione Calabria, dopo che il presidente della Regione Calabria Jole Santelli ha scritto una lettera di protesta alla compagnia aerea.

Pubblicità "offensiva" di EasyJet sulla Calabria

Dopo le proteste suscitate dalla campagna pubblicitaria di EasyJet sul territorio calabrese, giudicato come un luogo che "soffre di un'evidente assenza di turisti a causa della sua storia di attività mafiosa e di terremoti", il presidente della Regione Calabria Jole Santelli ha reagito tempestivamente scrivendo una lettera di protesta. "La pseudo operazione di marketing sulla Calabria realizzata da EasyJet è offensiva, miope e ha un chiaro sapore razzista" ha commentato in una nota Santelli.

Si "potevano usare tante parole per descrivere la meraviglia e la straordinarietà di una regione unica al mondo - aggiunge Santelli - ma la compagnia inglese ha scelto le più becere e le più consunte, realizzando una pubblicità ingannevole che non è altro che una sommatoria di inqualificabili pregiudizi. Per questo ho immediatamente scritto una lettera di protesta alla compagnia. Descrivere la Calabria come una regione che "soffre di un'evidente assenza di turisti a causa della sua storia di attività mafiosa e di terremoti" e per via della "mancanza di città iconiche come Roma e Venezia capaci di attrarre i fan di Instagram", oltre che falso, è anche profondamente ridicolo".

Calabria e EasyJet, Ferrara: "Descrizione vergognosa"

In riferimento alla campagna di EasyJet, l'europarlamentare calabrese del M5S Laura Ferrara, ha commentato sul suo profilo Facebook: "La descrizione della Calabria da parte di EasyJet è vergognosa. Offende la mia terra e la mia gente, crea un danno d'immagine e scoraggia evidentemente i turisti a visitare la nostra terra, che è e deve essere nota per il suo ricco e meraviglioso patrimonio paesaggistico ed enogastronomico, per le sue antiche tradizioni e per l'accoglienza ineguagliabile che i cittadini calabresi riservano ai turisti e agli ospiti tutti".

In "qualità di membro della Commissione Trasporti e Turismo del Parlamento europeo - conclude Ferrara - scriverò ai vertici di EasyJet per chiedere che la descrizione della mia Regione venga cambiata immediatamente. La Calabria è una terra meravigliosa che merita rispetto".

EasyJet sulla Calabria: Salvini protesta

"È incredibile e inaccettabile che sul sito di una compagnia aerea come EasyJet sia apparsa una descrizione infamante della Calabria, che come hanno segnalato alcuni media locali è definita come fantastica, con quella sua 'evidente assenza di turisti a causa della sua storia di attività mafiosa e di terremoti'. I calabresi e tutti gli italiani meritano rispetto assoluto: pretendiamo chiarimenti e scuse immediate!". E' intervenuto sulla gaffe della compagnia aerea il leader della Lega Matteo Salvini.

EasyJet si scusa con la Regione Calabria

La compagnia aerea ha pubblicato le scuse rivolte alla Regione calabrese, si legge in una nota: "EasyJet si scusa apertamente con tutti i calabresi e la Regione Calabria per la descrizione contenuta nella scheda informativa all'interno del sito. L'intento originale del testo era sottolineare quanto la Calabria sia sottovalutata all'estero da un punto di vista turistico".

"La Calabria - rileva EasyJet- è una terra per noi molto importante, che amiamo e che promuoviamo da sempre con numerosi voli su Lamezia Terme. Ne è una dimostrazione anche il fatto che il primo volo del 15 giugno, che coincide con il ripristino delle operazioni post lockdown, è stato quello verso l'aeroporto di Lamezia Terme. Abbiamo provveduto immediatamente a rimuovere il testo in questione e avviato un'indagine interna per capire l'accaduto e fare in modo che non accada mai più".

Scuse di EasyJet: la risposta di Santelli

"I calabresi meritano rispetto e una miglior considerazione da parte di tutti. Prendiamo comunque atto delle scuse pubbliche di EasyJet, che ha già provveduto a modificare il testo originariamente apparso nella sezione "Ispirami" del suo sito", ha risposto alle scuse della compagnia aerea il presidente della Regione Calabria Jole Santelli.

A "pensarci bene il modo migliore per rimediare a una gaffe senza precedenti - conclude Santelli - sarebbe quello di incrementare in modo considerevole i voli per la Calabria, in modo da permettere alle migliaia e migliaia di passeggeri di EasyJet di scoprire le infinite meraviglie della nostra terra. Non abbiamo Roma e non abbiamo Venezia, certo, ma non ci lamentiamo affatto. La Calabria è una meraviglia che merita solo di essere ammirata".