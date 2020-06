Elefantessa uccisa con un ananas piena di petardi, era incinta. VIDEO

Una terribile fine per una povera elefantessa ritrovata in un fiume con la bocca dilaniata dalla terribile esplosione di un ananas imbottita di petardi. La splendida mammifera incinta si trovava nel Silent Valley National Park nel distretto di Palakkad, in India. Sdegno in rete come testimonia il post twitter di un utente che rilancia il servizio giornalistico locale che racconta l'accaduto. L'elefantessa, dopo i soccorsi della forestale, è stata caricata su un camion e portata nella foresta. Lì, è stata cremata.

La crudeltà umana raggiunge il suo culmine sempre contro gli indifesi.



Perdonaci per averti ingannato, perdonaci per il cucciolo che portavi in grembo e per un atto così vile e insensato.#Elefante #Elephant #ElephantDeath #Violence #Humanity #5giugno pic.twitter.com/dJmumn1k6d — Sal Mainolfi (@salmainolfi) June 5, 2020