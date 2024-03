Eleonora Giorgi: "Mi opero per il tumore al pancreas"

"Ho un po’ di paura ma mi abbandonerò"



Martedì 26 marzo Eleonora Giorgi sarà operata per rimuovere il tumore al pancreas di cui si è ammalata lo scorso anno. L’attrice lo annuncia durante un collegamento con la puntata di Verissimo in onda sabato 23 marzo. “Volevo sembrare radiosa e ottimista e lo sono ma ho un po’ di paura. Ho avuto la fortuna nella vita di non conoscere quasi gli ospedali. Questa è una super operazione. Ma ringrazio Dio, i medici e la scienza che l’hanno resa possibile. Non era scontato”, ha fatto sapere l’attrice esibendo il sorriso di sempre, quello che caratterizza la sua straordinaria positività:

"C’è stato un cammino di 3/4 mesi di chemio. Il mio corpo ha reagito bene alla chemio e il maledetto tumore si è come necrotizzato, è meno reattivo, lo immagino come su un ring un po’ alle corde, intontito. Dobbiamo sbrigarci e toglierlo. In Italia abbiamo la fortuna di avere risultati molto alti su questo tipo di operazione e sono felice che sia stato possibile. Ho un po’ di paura ma mi abbandonerò", si legge sul sito internet www.fanpage.it.