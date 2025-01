Eleonora Giorgi e la lotta contro il cancro: "Sono a un bivio". Ecco perché il tumore al pancreas (lo stesso di Fedez e Steve Jobs) è così pericoloso

Eleonora Giorgi e il tumore al pancreas: la malattia che ha colpito anche Fedez e ucciso Steve Jobs è tra quelle con il tasso di mortalità più alto

Eleonora Giorgi da oltre un anno sta lottando contro un tumore al pancreas. La regista sta passando momenti durissimi ma mantiene viva la speranza di sconfiggere la malattia nonostante, come lei stessa ha confermato in collegamento a Verissimo, sono arrivati aggiornamenti sulla sua salute che le hanno "tolto il sorriso".

"Qualche giorno fa purtroppo la tac ci ha raccontato che il tumore è molto progredito, molto. - ha raccontato Eleonora Giorgi a Silvia Toffanin - Oggi mi sono vestita di verde perché indica speranza. Proprio stasera ho la riunione con gli oncologi perché la medicina ti offre dei percorsi palliativi, molto intrusivi. Si ricomincia col calvario di nausea, vomito, stanchezza. È una situazione molto difficile, sono a un bivio: rinunciare alle cure palliative o inoltrarmi nel cammino, stare male, ma magari vivere molto di più".

Tumore al pancreas, lo stesso di Fedez e Steve Jobs

Il tumore al pancreas è la stessa malattia che è stata diagnosticata a Fedez nel 2022 e che ha portato alla morte di Steve Jobs, co-fondatore di Apple.

Nel caso del rapper di Rozzano i medici sono riusciti ad asportare il cancro tramite una complessa operazione chirurgica ma in seguito l'ex marito di Chiara Ferragni aveva dovuto affrontare anche ulcere e sanguinamenti molto forti allo stomaco, che lo avevano costretto al ricovero immediato per una gastroscopia di emergenza.

Fedez aveva anche denunciato la difficoltà a trovare in farmacia gli enzimi pancreatici necessari per assimilare il cibo, in quanto l'organo dopo l'operazione non è grado di lavorare al massimo delle sue capacità.

Tumore al pancreas: cos'è, come si cura e aspettativa di vita

Il pancreas è un organo di tipo ghiandolare che ha un funzione molto importante nell'organismo in quanto produce ormoni fondamentali come l'insulina e il glaucone, che regolano i livelli di zucchero nel sangue, ma anche enzimi come la tripsina.

Secondo i dati dell'Associazione italiana per la ricerca contro il cancro (Airc), in Italia nel 2022 si sono registrati 14.500 nuovi casi di tumore al pancreas. Putroppo tra tutte le neoplasie è nella lista di quelle con la mortalità più alta e non accenna a scendere nonostante il progesso nella ricerca scientifica. Il tasso di sopravvivenza a un anno dalla diagnosi si attesa al 34% nell'uomo e al 37,4% nelle donne. A cinque anni scende all'11% nell'uomo e al 12% nelle donne.

Il fumo è una delle principali cause del tumore al pancreas. Altri fattori di rischio sono l'abuso di alcol e caffè, obesità e vita sedentaria. Come si cura? Nel 20% dei casi la malattia viene identificata quando è ancora localizzata e si può procedere all'asportazione chirurgica del tumore. In caso contrario si procedere con chemioterapia e radioterapia.