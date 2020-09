Cronache

Mercoledì, 16 settembre 2020 - 10:02:00 Elezioni, gli anziani temono il contagio. Il Viminale: salteranno la fila Stessa misura anche per le donne in gravidanza. La Protezione Civile si occuperà di creare corsie preferenziali per i più a rischio

Elezioni, gli anziani temono il contagio. Il Viminale: salteranno la fila Mancano pochi giorni alle elezioni Regionali e al Referendum per il taglio dei parlamentari, ma sono ancora molte le incognite legate ai seggi. Tra questi c'è la preoccupazione per il rischio contagio da Coronavirus degli anziani e delle donne in gravidanza. Il Ministero degli Interni ha deciso di intervenire - si legge sul Corriere della Sera - e ha fatto scattare l’«Operazione seggio anti Covid». Oggi il Viminale diramerà una serie di disposizioni, che, grazie alla disponibilità della protezione civile, consentiranno di creare delle corsie preferenziali per proteggere dal contagio le persone più a rischio. Le file saranno fuori dai seggi e gli addetti avranno il compito di evitare assembramentiedi far votare prima le persone più a rischio contagio. La decisione della ministra Luciana Lamorgese è arrivata dopo le segnalazioni ricevute dagli amministratori di più città e regioni.