Elezioni, in 185 Comuni i seggi saranno fuori dalle scuole

Sono 185 i comuni che hanno dato disponibilità per allestire i seggi fuori dalle scuole alle prossime elezioni del 20 e 21 settembre. Già a giugno il Viminale aveva chiesto all'Anci di individuare locali alternativi agli istituti scolastici per le consultazioni elettorali. La disponibilità è stata data appunto da 185 comuni e le prefetture hanno verificato i locali dove dovranno svolgersi le votazioni. Il ministro dell'Interno aveva anche istituito un gruppo di lavoro che è già all'opera per aumentare il numero delle sedi dei seggi in immobili diversi dagli edifici scolastici in vista delle elezioni del 2021.

"Credo che sui seggi elettorali il paese dovrebbe aprire una riflessione, perché forse adesso non erano pronti i Comuni, la competenza di spostare i seggi è degli enti locali, ma se da qua al futuro ci si organizzasse penso che sarebbe cosa buona e giusta spostare i SEGGI elettorali dalle scuole". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina alla festa del 'Fatto Quotidiano'.