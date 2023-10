Elicottero precipita tra Toscana e Liguria: morta la pilota 28enne

Elicottero cade e prende fuoco al confine tra Toscana e Liguria. La Procura apre un fascicolo

Un elicottero civile è stato coinvolto in un incidente nella zona di confine tra la Toscana e la Liguria, precisamente a Fontia, nella zona collinare di Carrara al confine con il territorio di Luni, La Spezia. L'incidente ha causato un incendio. Sul luogo dell'incidente sono immediatamente intervenuti i servizi di soccorso, tra cui il personale sanitario, i vigili del fuoco, la polizia e i carabinieri.

Secondo le prime informazioni disponibili, l'elicottero coinvolto era un velivolo commerciale con a bordo solamente la pilota 28enne, che ha perso la vita nell'incidente. A dare l'allarme sono stati i carabinieri della stazione di Luni, guidati dal maresciallo Pietra, che sono stati informati della situazione da un ristoratore locale.

Tra le possibili cause dell'incidente aereo potrebbe esserci anche il maltempo. L'elicottero privato, proveniente dall'Isola d'Elba e diretto a Sondrio, è precipitato in una zona colpita da forti venti. Saranno però gli accertamenti tecnici a confermare o meno se le condizioni meteorologiche hanno avuto un ruolo chiave nell'incidente che ha causato la morte della pilota.

Testimoni oculari, tra cui la famiglia proprietaria del ristorante "Da Mauro", a Ortonovo, hanno descritto di aver udito un rumore insolito seguito da un forte botto, seguito da fiamme e fumo nero a meno di 100 metri di distanza. Il signor Mauro, il proprietario del ristorante, ha immediatamente contattato i carabinieri di Luni per segnalare l'accaduto, spiegando quanto avesse visto. Il figlio del signor Mauro ha riferito all'Agi che "spesso gli elicotteri passano in zona, visto che Luni è base della stazione della Marina Militare, ma oggi quell'elicottero faceva un rumore strano, come di un guasto. Poi si è sentito un gran botto e i miei genitori hanno avvertito subito i soccorsi". La Procura della Repubblica di Massa Carrara ha aperto un fascicolo sull'incidente. Nel frattempo i carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.