Elisabetta Casellati, indagati i figli della ministra per evasione fiscale

Casellati e l'indagine per evasione fiscale sui figli. L'accusa: fatture false

Guai giudiziari per i due figli della ministra Elisabetta Casellati, Ludovica e Alvise sono stati infatti iscritti nel registro degli indagati dalla Procura di Milano. L’inchiesta - si legge su Il Corriere della Sera - riguarda il promotore Domenico Angiolella. E lambisce anche la ministra delle Riforme del governo Meloni. Che avrebbe avuto "consapevolezza" della falsità delle fatture necessarie per un'evasione fiscale di poche migliaia di euro. A fronte di una gestione di centinaia di migliaia di euro di Alvise, di professione direttore d’orchestra, e di Ludovica, che attualmente scrive di cicloturismo ma in passato è finita sui giornali perché assunta al ministero della Salute quando la madre era sottosegretaria nel 2005.

La vicenda - prosegue Il Corriere - riguarda le fatture utilizzate dai due nelle dichiarazioni Iva del 2022 e del 2023 per scaricare fiscalmente i costi di Angiolella. Secondo l'accusa si trattava dei costi di gestione del patrimonio dei figli di Casellati. Ma sono stati invece fatti figurare come una remunerazione della sua ricerca di sponsor della ditta individuale del figlio Alvise, che è anche avvocato. E per una società di software in capo alla figlia. La famiglia Casellati dà un’altra versione dei fatti. Angiolella gli ha fatto perdere tutti i risparmi. La ministra invece nega di aver mai avuto sentore delle false fatturazioni.