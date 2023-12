Eliseo, FdI stoppa il regalo da 24mln di € di Rocca a Barbareschi. "Troppi"

Eliseo, salta la vendita alla Regione Lazio. "Quei 24 mln saranno distribuiti tra tutti i teatri"

Neanche il tempo di annunciarlo che il provvedimento che doveva salvare il teatro Eliseo a Roma è stato subito bloccato. I l maxi-acquisto del teatro di proprietà di Luca Barbareschi da parte della Regione Lazio è saltato. C’è voluta una telefonata "dai piani alti" di Fratelli d’Italia, a quanto pare - si legge su Il Fatto Quotidiano - su iniziativa di Arianna Meloni in persona, per bloccare l’emendamento al bilancio regionale proposto dalla giunta guidata da Francesco Rocca. La segretaria di FdI si sarebbe detta "infastidita", ritenendo quell'atto "sbagliato". Una delibera che avrebbe regalato 24 milioni di euro alla società di Luca Barbareschi, proprietario dello storico teatro capitolino ormai chiuso dal 2020.

Ma Barbareschi – con un passato da parlamentare di centrodestra – non resterà a bocca asciutta. L’emendamento alla legge di Bilancio –in corso di approvazione in Consiglio regionale –sarà rimodulato e i 24 milioni - prosegue Il Fatto - verranno distribuiti "ai teatri del Lazio", ha dichiarato ieri l'assessore al Bilancio, Giancarlo Righini. "Verrà creato un fondo per la ristrutturazione dei teatri storici – spiegano fonti informali della Regione – in cui comprendere anche il Globe Theatre (il teatro shakespeariano creato da Gigi Proietti e chiuso dopo il crollo parziale del 2022, ndr) e altri teatri in accordo con l'opposizione. Tradotto: un provvedimento bipartisan che accontenti anche gli ex zingarettiani.