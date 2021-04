Elon Musk manda la prima donna sulla Luna: SpaceX in orbita con la Nasa

SpaceX di Elon Musk è stato scelto dalla Nasa per mandare sulla Luna la prima donna e il prossimo uomo. Si tratta di un progetto da 2,8 miliardi di dollari, che condurrà il primo veicolo commerciale sul suolo lunare (lander).

Donna sulla luna, il progetto Artemis di SpaceX e Nasa

Il ritorno sulla Luna avvia il progetto Artemis che si realizzerà tra il 2024 e il 3030, secondo l'accordo che lancia il programma Artemis nello spazio. L'arrivo della prima donna, osserva la Nasa, sara' solo il primo passo verso un cambiamento che prevede di portare presto sulla superficie del nostro satellite anche la prima persona di colore.

SpaceX ha vinto l'appalto Nasa battendo la Blue Origin di Jeff Bezos e la compagnia dell'Alabama Dynetics. E' già in via di sviluppo un veicolo, Starship, che ha già effettuato alcuni voli di prova anche se per ora non con esiti positivi. Starship non porterà gli astronauti dalla Terra alla Luna; i primi quattro dovrebbero salire a bordo di un razzo progettato dalla Nasa stessa, e dopo un viaggio di diversi giorni arriveranno a una stazione spaziale nell'orbita lunare, il Lunar Gateway. Da qui prenderanno lo Starship che farà da navetta fra la stazione e la superficie lunare.