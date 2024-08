Caso Orlandi, spunta un audio inedito: emerge un collegamento tra il suo rapimento e quello di Mirella Gregori

Caso Orlandi-Gregori: spunta un audio inedito che collega le scomparse delle due ragazze, avvenute a pochi giorni di distanza nell'estate del 1983

Pietro Orlandi non ha mai smesso di cercare la sorella Emanuela, scomparsa nell'estate del 1983 da Città del Vaticano. Per questo, negli ultimi giorni, ha inviato alla redazione del Fatto Quotidiano Magazine la registrazione di un audio inedito in cui parla uno dei presunti rapitori della ragazza insieme all'avvocato Gennaro Egidio. In questa registrazione, pubblicata oggi, venerdì 9 agosto, emergono delle frasi che collegherebbero la scomparsa di Emanuela Orlandi con quella di un'altra ragazza sparita nel nulla poco tempo prima, ovvero Mirella Gregori, detta "l'altra Emanuela". Entrambe sono state presumibilmente rapite nel 1983 a poco distanza l'una dall'altra ed entrambe nelle vicinanze dello stesso bar. Ora, potrebbe esserci la prova che conferma un collegamento tra le due.

Qui l'audio della conversazione tra i rapitori e l'avvocato

I due casi di scomparsa non hanno ancora una soluzione: ci sono stati diversi depistaggi e silenzi troppo lunghi. Prima sembrava fossero stati i membri del Turkesh, il fronte turco anticristiano, che avrebbero rapito le ragazze in cambio della liberazione dell'attentatore del Papa, Ali Agca. Poi, sembrava centrasse la banda della Magliana. Prima ancora, però, l'avvocato Gennaro Egidio (che ha seguito sia il caso della scomparsa di Orlandi sia quello di Gregori) era entrato in contatto con i cosiddetti "due telefonisti", presunti rapitori delle ragazze. Nell'audio inedito, il collegamento tra le due scomparse sembrerebbe confermato. Infatti, il rapitore dice: "Convocate una conferenza stampa per Emanuela per smentire elementi estranei. Noi entriamo anche nella vicenda Gregori. Durante l’inaugurazione del locale la ragazza (Mirella) è stata vista da due nostri elementi, che poi questa è l’unica investigazione buona dei militari. La ragazza ha avuto un baruffo con il suo ragazzo”. L’avvocato Egidio conferma questo litigio, e aggiunge il nome del ragazzo di Mirella, un tale Massimo. Quei due uomini erano davvero nel bar della famiglia di Mirella quel giorno.. E non erano due persone qualunque, ma elementi coinvolti nella scomparsa di Mirella Gregori.