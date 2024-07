Mirella Gregori, spunta una nuova pista: "Prima di sparire rifiutò le avances del ragazzo di un'amica"

In esclusiva sul settimanale Giallo delle nuove testimonianze sul caso di Mirella Gregori, la 15enne scomparsa da Roma il 7 maggio 1983

Dopo più di 40 anni emergono nuove testimonianze sulla scomparsa di Mirella Gregori, la 15enne romana sparita nel nulla il 7 maggio 1983, un mese prima della scomparsa di Emanuela Orlandi. Il settimanale Giallo (Cairo Editore), in esclusiva, pubblicherà nel prossimo numero il verbale del 1984, agli atti dell'inchiesta, in cui è presente una testimonianza importante. Simona, compagna di scuola di Gregori, raccontò ai carabinieri uno dei possibili moventi della sparizione della 15enne. "Poco prima di sparire, Mirella mi rivelò di aver respinto gli approcci espliciti di Fabio, il fidanzato della sua amica Sonia. Quando parlai con Fabio e Sonia, il giorno dopo la scomparsa di Mirella, mi sembrarono entrambi quasi indifferenti".

La testimonianza di Simona è fondamentale perché apre a nuovi scenari. Che portano a nuove domande: la fine di Mirella è da cercare nelle gelosie tra ragazzini? È il risultato di un litigio dopo un’avance respinta? Sonia De Vito e Fabio De Rosa ora sono sposati e, all'epoca dei fatti, sono stati ascoltati dagli inquirenti. Sonia è stata l'ultima persona ad aver visto e ad aver parlato con Mirella Gregori. La ragazzina si trovava nel suo bar e le due hanno scambiato qualche parola intorno alle 15:30, almeno secondo Sonia. Ma la sua testimonianza non ha mai convito gli inquirenti e nemmeno la sorella della vittima, Maria Antonietta Gregori: "Sonia sa qualcosa ma non parla". Infatti, la donna si è più volte contraddetta durante gli interrogatori.

Anche Fabio De Rosa, nel 1984 fidanzata e adesso marito di De Vito, è stato sentito dalla Commissione Parlamentare che sta indagando. L'uomo, però sostiene di non essere mai stato interrogato in trent'anni. Non è la verità. Giallo pubblica in esclusiva in verbali dell'interrogatorio di Fabio De Rosa fatto davanti ai carabinieri e al magistrato dell'epoca, Ilario Martella.