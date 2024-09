Emma Coronel, la moglie de El Chapo sfila a Milano alla Fashion Week

La moglie de El Chapo, Emma Coronel, ha sfilato in abito da sposa alla Fashion Week di Milano per il marchio californiano April Black Diamond

La moglie del più grande narcotrafficante della storia, forse secondo solo a Pablo Escobar, ha sfilato in passerella alla Fashion Week di Milano. Stiamo parlando di Emma Coronel, compagna di El Chapo e con oltre un milione di follower sui social. La donna, che ha affrontato un arresto nel 2021, ha sfilato con un abito da sposa firmato da April Black Diamond il 22 settembre a Palazzo Serbelloni.

"Tutti meritano una seconda possibilità. - afferma la masion che ha scelto Emma Coronel come modella - La moda è la piattaforma perfetta per mettere in luce la trasformazione, la forza e la resilienza. Tutti abbiamo il diritto di realizzare i nostri sogni e di rinascere".

Emma Coronel è stata l'ultima moglie di El Chapo Guzman, che sta scontando un ergastolo negli Stati Uniti. I due si sono incontrati al concorso di bellezza del Caffè e della Guava a Canelas, in Messico. Anche lei è stata arrestata con l'accusa di essere complice del marito per traffico di droga e riciclaggio. Madre di due gemelle, è stata rilasciata sei mesi prima del termine della pena. "Emma sfilerà in passerella e rappresenterà non solo i miei design, ma anche un movimento verso la redenzione e l'empowerment", ha dichiarato April Black Diamond.