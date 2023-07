Eredità Nannini, accordo tra i fratelli Gianna, Alessandro e Guido

Eredità Nannini, i tre fratelli trovano un accordo

Accordo raggiunto tra Gianna Nannini e i fratelli Alessandro, ex pilota di Formula Uno, e Guido (figli di Danilo, patron del marchio dolciario - oggi non più gestito dalla famiglia - che aveva reso Siena famosa in tutto il mondo) per quanto concerne l’eredità della madre Giovanna Cellesi.

Lo fa sapere La Nazione (che specifica come i dettagli dell’intesa rimangano privati). "Non c’è stata alla fine necessità del pronunciamento del giudice civile sulla causa iniziata nell’ottobre 2019 perché i tre fratelli – Guido, appunto, la rocker Gianna e Alessandro, imprenditore ed ex pilota di Formula 1 – hanno trovato un accordo il cui contenuto è riservato", spiega il quotidiano.

"Sono contento che questa intesa abbia messo fine ad una controversia fra i fratelli ponendo anche le basi affinché i rapporti fra loro possano essere sereni e di collaborazione", si limita a commentare l’avvocato Fabio Pisillo che assiste Alessandro Nannini come riporta La Nazione.