Esonda un fiume nel Ravennate: attesa la piena di altri due. Allarme rosso

Maltempo, allrma per tre fiumi nel Ravennate: si attende la piena

Non si ferma l'ondata di maltempo che ha investito il Ravennate. Anche per le prossime ore è previsto un peggioramento e il Comune di Ravenna lancia un'allerta per la possibile piena dei fumi Montone e Lamone con forte rischio di superamento del livello 3, il più alto. La Polizia loca e la Protezione civile proseguono nel monitoraggio ed è raccomandata la massima prudenza per il rischio idrogeologico. Il Comune di Ravenna raccomanda a tutta la cittadinanza di seguire per aggiornamenti i canali social istituzionali e del sindaco Michele de Pascale e il sito www.comune.ra.it.

Chi vive nei pressi dei fiumi deve prepararsi a una possibile evacuazione, così come è avvenuto in altri centri del Ravennate Sono circa 35 le famiglie in corso di evacuazione dopo l’esondazione del fiume Sillaro tra le province di Bologna e Ravenna, nella zona compresa tra i comuni di Massa Lombarda, Conselice e Imola. Si tratta dei residenti nel raggio di tre chilometri dalla rottura dell’argine. Secondo quanto appreso, si tratta di una quindicina di metri da cui fuoriesce l’acqua del fiume, ingrossato dalle recenti abbondanti piogge. Il cedimento potrebbe essere dipeso anche dalle tane di animali selvatici, in particolare nutrie. Salvato un uomo che si era rifugiato sul tetto di un furgone.