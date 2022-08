Estate 2022, tutti pazzi per la Puglia: i party vip dicono addio a Porto Cervo

La Piazza di Affaritaliani con ospiti dal calibro di Salvini, Meloni e Conte accende l'estate politica di Ceglie Messapica

È successo all'improvviso. Fino a ieri erano tutti in Costa smeralda tra Porto Cervo e le barche attraccate al Cala di Volpe, abiti firmati e aperitivi dal costo pirotecnico.

Da qualche anno a questa parte, invece, il cosiddetto belmondo si è spostato in Puglia, soprattutto nel perimetro che va da Capitolo alla valle d'Itria, Ostuni e Ceglie, rilanciata dalla Cernobbio del sud, La Piazza del direttore di Affari italiani Angelo Maria Perrino che anche questa estate a fine agosto sarà il focal point della campagna elettorale con la presenza dei tre big: Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Giuseppe Conte.

Da Monica Setta a Damiano dei Maneskin, i vip vanno pazzi per la Puglia

Ma la Puglia felix - così è stata ribattezzata nei cenacoli di stampo intellettuale e chic- è tutta condensata in cene, feste e party a numero rigorosamente chiuso. Eventi lussuosissimi e blindati come il compleanno della conduttrice di Uno Mattina in famiglia Monica Setta che ha spento le sue 58 candeline la sera del 5 Agosto alla Peschiera di Monopoli. Ma ci sono state anche le cene di Damiano dei Maneskin a Savelletri e il weekend riservato di Riccardo Cocciante nella nuova masseria Scalone di Ostuni.

E non finisce qui perché nei prossimi giorni sono in arrivo altri nomi noti. Da Luca Argentero atteso nel Salento con moglie e figlia (lui non ha ancora confermato) a Gianluca Vecchi e Vasco Rossi che scelgono il mare di Taranto. E tra le presenze piu silenziose e prestigiose quella di Claudio Descalzi, amministratore delegato di Eni, che è stato ospite di una cena blindata a rosamarina curata dal grande Carlo Sgarbi patron del Fagiano di Selva a Fasano.

Puglia, la festa glamour di Monica Setta

Per Monica Setta, aperitivo vista mare sulle note del sax di Mimmo Gassi e poi dinner pied en l'eau a base di caviale, crudo di pesce e champagne. La cena era firmata dallo chef stellato Vincenzo Montanari. Dopo l'ultimo piatto di fruits and flowers, tutti in spiaggia per il concerto privato di Franco Simone.

I video della serata postati dalla giornalista sul suo profilo Instagram contano circa 40mila visualizzazioni e stanno per diventare virali. Simone, il poeta con la chitarra famoso negli anni '70 con canzoni d'amore del calibro di Repiro e paesaggio, ha cantatato per la festeggiata anche cover di Mina.

Ma ad allietare la festa di Monica che torna su rai 1 il 17 settembre con Uno Mattina in famiglia insieme a Tiberio Timperi e Ingrid Muccitelli (il 4 ottobre invece sarà da sola alla guida della nuova edizione di Generazione z su rai 2 mentre dal 5 settembre riparte con la trasmissione politica quotidiana su Isoradio rai) c'era anche - apprezzatissima dagli ospiti - la violinista Laura Calcagno che ha interpretato un repertorio classico di Ennio Morricone.

Sui tavoli trionfi di peonie e 2500 rose bianche e rosa composte dal maestro Michele Zaurino. Dopo la torta, carretto dei gelati, passito, cioccolata e caffè in riva al mare (evento a cura di Serena Lobbene, la wedding planner che ha allestito il matrimonio ostunese del campione dell'Inter stefano sensi oltre ai ricevimenti miliardari di emiri tra Savelletri e Ostuni).

Tra gli ospiti il direttore e fondatore di Affaritaliani Angelo Maria Perrino con la compagna Giusi Urgesi in lungo color ciclamino, il presidente della Commissione bilancio della Regione Puglia Fabiano Amati, il direttore generale di acquedotto Pugliese Francesca Portincasa, l'ex sindaco di molfetta Paola Natalicchio, il direttore di tg Norba Vincenzo Magistà, gli imprenditori Nino De Donno proprietario della nuova lussuosissima Masseria Ogliastro a Gallipoli e il tranese Giuseppe Pierro patron di Ad majora oltre al vicepresidente di Confindustria turismo lecce Fernando Nazaro.

A Masseria Scalone nello scorso week end ha dormito Riccardo Cocciante che ha assaggiato cibi pugliesi e si è goduto la pace assoluta dello splendido resort ostunese. A masseria San Giovanni sono transitati il giudice Gratteri e il giornalista Savino Zaba ospiti poi insieme ad Angelo Maria Perrino e Giusi Urgesi di una cena esclusiva a Lido Pettolecchia del ricchissimo banchiere René de Picciotto.

A Rosamaria una delle cene più belle e privatissime è stata quella organizzata per l'amministratore delegato di Eni Claudio Descalzi. Solo crostacei, aragoste e champagne per il top manager. Cena curatissima a cura di Carlo Sgarbi che gestisce con successo il ristorante del Lido Pettolecchia meta di vip.