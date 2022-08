Politica

Mercoledì, 3 agosto 2022 La Piazza torna a Ceglie Messapica: da Salvini a Meloni, Conte e... gli ospiti La Piazza torna in Puglia per la quinta edizione. La kermesse politica di Affaritaliani.it in programma dal 26 al 28 agosto 2022 a Ceglie Messapica, Brindisi