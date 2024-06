Estate 2024, quale crema solare SPF 30 comprare? Ecco le marche più efficaci

Ecco le creme solari con SPF 30 più efficaci (secondo la classifica di Altroconsumo)

L'estate 2024 è ufficialmente iniziata: è arrivata la stagione dei bagni al mare, le camminate in montagna o le gite fuori porta al lago e in collina. Viaggi nei quali la necessità di proteggere la propria pelle dall’azione dei raggi UV per scongiurare il rischio di scottature, eritemi, macchie solari e di insorgenza di problemi più gravi – come i melanomi, è una priorità per tutti. Ma quale crema solare scegliere? Qual è un buon prodotto che assicura protezione, ma allo stesso tempo un valido rapporto qualità-prezzo? Data l'ampiezza dell'offerta delle creme solari in commercio, Altroconsumo ha condotto un'indagine sui filtri solari più scelti dagli italiani.

Il test, riportato da Green Me, si concentra sui filtri solari con SPF 30, una protezione sempre alta ma non “molto alta” come quella garantita dall’SPF 50. Ciascuno dei prodotti selezionati è stato sottoposto a test laboratoriali e a prove pratiche, per offrire una valutazione che fosse la più completa possibile. Ecco i parametri di valutazione: efficacia protettiva, misurata da un laboratorio specializzato utilizzando il metodo di analisi Hybrid Diffuse Reflectance Spectroscopy; eventuale presenza di ingredienti controversi e pericolosi come interferenti endocrini, octocrylene e microplastiche; impatto ambientale, valutato analizzando composizione, imballaggio ed eventuale presenza di sostanze nocive per gli ecosistemi marini: etichetta: è stata verificata la conformità alla normativa vigente e l’assenza di claim fuorvianti; prova pratica che ha coinvolto un panel di consumatori al fine di valutare caratteristiche cosmetiche (odore, consistenza, spalmabilità).

Ecco le migliori creme solari SPF 30

Come è consuetudine alla fine di ogni indagine sui prodotti, gli esperti di Altroconsumo eleggono fra i prodotti analizzati il “Migliore del test” e il “Miglior Acquisto” (ovvero il prodotto con un rapporto qualità-prezzo più vantaggioso per il consumatore).





In questo caso, la crema solare “Migliore del test” è NIVEA SUN PROTECT & HYDRATE 30 (Qualità: Ottima, Prezzo medio: 14,43€ a confezione). “Miglior acquisto”, invece, PREP LATTE SOLARE 30 (Qualità: Buona, Prezzo medio: 10,30€ a confezione). Attenzione però, fa notare Green Me, "in questo test l’impatto ambientale è stato solo uno dei tanti parametri considerati – e non sorprende che anche prodotti con un pessimo INCI e contenenti ingredienti controversi siano segnalati fra i migliori".