Europei, incidente durante i festeggiamenti: muore 22enne a Catania

Dalla festa per il successo dell'Italia, alla tragedia in strada: e' pesante il bilancio di un incidente stradale avvenuto a Caltagirone. Un 19enne, Giuseppe Di Martino, e' morto e quattro persone sono rimaste ferite la notte scorsa in uno schianto tra auto che ha visto coinvolto un'auto di una societa' di vigilanza, due scooter e una moto. Secondo una prima ricostruzione della Oolizia che indaga, tutti si stavano recando verso il centro della citta' per festeggiare la vittoria dell'Italia a Euro 2020. L'impatto e' avvenuto non distante dall'ospedale 'Gravina', nel quale i quattro feriti sono stati subito ricoverati. Nessuno di loro e' in pericolo di vita.