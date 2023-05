Eurospin, Lidl, Todis e... Ecco i supermercati più convenienti. Classifica

Fare la spesa risparmiando? Si può, ecco quali sono i supermercati più convenienti

Fare la spesa rappresenta per tutti noi un’abitudine semplice e quotidiana. Eppure, mai come adesso, è importante scegliere, in base alle proprie esigenze, il supermercato giusto. In tempi di crisi economica come quello attuale non è impossibile risparmiare se si fa attenzione alla spesa e si scelgono, per esempio, i discount, che sono i più convenienti. Per questo, Altroconsumo ha stilato una classifica per determinare quelli che sono i migliori supermercati del settore adatti a contrastare gli aumenti dei prezzi, pur rispettando la qualità finale dei prodotti alimentari.

Il risultato migliore se lo aggiudica Eurospin perché risponde positivamente al rapporto qualità-prezzo ricercato e anche perché è presente solo in Italia con oltre 300 sedi, è quindi distribuito in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale. I prezzi sono concorrenziali, non a caso, in base ai dati raccolti, ha totalizzato 100 che è il punteggio massimo.

Al secondo posto si trova In’s Mercato che ha un ottimo punteggio, la pecca è che non si trova in tutta Italia ma solo in alcune regioni e questo chiaramente genera un problema di reperibilità per molti. Chiude il podio Aldi, una catena di supermercati molto famosa in tutta Europa, soprattutto del Nord, ma anche qui il problema è la distribuzione territoriale.

A seguire ci sono poi Md, Lidl, Prix, D-Più, Penny Market e Todis. In questo caso il problema è dato sia dal tipo di presenza sul territorio che dal rapporto qualità-prezzo che dalla metodica dei pagamenti. In generale sicuramente si risparmia rispetto ad un classico supermercato ma non sempre questo è effettivamente un beneficio notevole. Oggi il 76% dei consumatori non ha mai acquistato online, il 34% sceglie il market in base alla praticità. Quindi, se vicino casa, la spesa media mensile per famiglia è stimata in 209 euro, mentre nelle famiglie con difficoltà 45 euro circa in meno.