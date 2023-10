Ex Ilva, incidente nella centrale energetica: ferito un operaio

Incidente sul lavoro a Taranto: Acciaierie d'Italia valuta azioni contro la ditta appaltatrice

Un incidente sul lavoro è avvenuto presso la centrale energetica dello stabilimento Acciaierie d'Italia di Taranto coinvolgendo un operatore di una ditta esterna, che è rimasto ferito. L'azienda ha informato che l'operatore, impegnato nel rivestimento delle tubature, è stato prontamente soccorso dal servizio sanitario interno e attualmente si trova nell'infermeria dello stabilimento.

In risposta all'incidente, Acciaierie d'Italia, ex-Ilva, ha avviato un'indagine interna per comprendere le circostanze dell'accaduto. L'azienda si riserva di "valutare possibili azioni verso la ditta appaltatrice in rispetto delle procedure di sicurezza previste nel contratto di appalto".