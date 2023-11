Ex scomparsi, sorella di Giulia: "I messaggi di lui mi lasciavano interdetta"

Ex scomparsi, la sorella di Giulia svela dettagli: "Quel controllo anomalo di lui..."

I giorni passano e dei due ex fidanzati scomparsi nel nulla da Vigonovo in provincia di Venezia ancora non c'è traccia, le voci si rincorrono e la Fiat Punto su cui starebbero viaggiando viene avvistata in posti sempre diversi, ma di Giulia e Filippo si sono persi i contatti dallo scorso sabato notte, quando un passante li ha visti litigare in macchina. L'ultimo messaggio Giulia lo ha scritto a sua sorella Elena quella sera, era felice perché giovedì (oggi), si sarebbe laureata. "Mi ha voluto dire delle scarpe che avrebbe indossato alla laurea. Mi chiedeva - dice Elena a il Corriere della Sera - un consiglio. Le ho risposto immediatamente, ma lei non ha aggiunto altro. Non mi sono preoccupata, capitava che non rispondesse subito. Da lì in poi non l'ho più sentita".

Elena svela degli atteggiamenti di Filippo nei confronti di Giulia anomali. "Lo scorso febbraio mia sorella ed io eravamo andate insieme a Milano a un concerto e lui continuava a scriverle. Allora Giulia mi ha dato il telefonino. Io gli rispondevo di stare tranquillo, di non essere in apprensione che Giulia era con me. Quel fatto mi ha lasciato un po' interdetta perché ci ho visto un controllo anomalo nei confronti di mia sorella".

Il papà di Filippo, Nicola Turetta, nega la possibilità che dietro al gesto di Filippo potesse esserci una gelosia per la laurea di Giulia: "Lui la amava tanto ed era orgoglioso di lei. Non c’era rivalità per gli studi. È vero che lui era un po’ più indietro con gli esami rispetto a lei, ma in famiglia non gli abbiamo mai fatto pesare la cosa. Non gli abbiamo mai messo fretta. Il papà ammette che Filippo aveva un problema: "Possessivo? Forse, sì, mio figlio a volte era un po’ possessivo, ma non in modo patologico. Filippo é un ragazzo tranquillo, non ci ha mai dato problemi. Soffriamo molto nel vederlo dipingere come una persona aggressiva o un mostro. O almeno in casa non ci ha mai mostrato un atteggiamento di questo tipo", conclude il papà.