Ex suora accusa padre Rupnik: "Mi portava nei cinema porno. Voleva cose a tre"

Padre Rupnik, le accuse di una ex suora: "Mi ha fatto perdere la verginità"

Parla l'ex suora che accusa di violenza sessuale l'ex gesuita Marko Rupnik, cacciato dalla comunità nel giugno del 2023 proprio per le pesanti denunce a suo carico. Gloria Branciani è una donna che ora ha 59 anni. Il suo legame con Rupnik è nato quando era una studentessa di medicina. E la sua rottura è datata 1993. "Sono scappata - dice la donna a Repubblica - perché volevo morire", ha spiegato. Rupnik, ha accusato Branciani, l’ha plagiata costringendola a subire attenzioni sessuali sempre più spinte. Fino a trascinarla nei cinema porno di Roma e farle perdere la verginità. Durante le violenze per giustificarle portava argomenti mistici. La gonna veniva sollevata per imitare la Madonna, mentre i baci erano quelli che si danno sull’altare. Infine, anche la proposta di un rapporto a tre "a immagine della Trinità".

Branciani - prosegue Repubblica - ha raccontato di aver provato a denunciare il prete, che però veniva sempre protetto dalle gerarchie. Mentre Papa Francesco "forse non era nemmeno a conoscenza dei fatti avvenuti". Sarebbero state 20 religiose su 41 della Comunità ad accusare Rupnik di molestie. Branciani ha detto di aver denunciato "senza nessun desiderio di rivalsa personale". Perché "io mi sono perdonata e ho perdonato Rupnik molti anni fa, altrimenti non sarei andata avanti con la mia vita: ma mi attendo un riconoscimento pubblico dalle autorità ecclesiastiche per tutto il male che io e altre abbiamo subito".