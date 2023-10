Dario Fabbri: "Non sono laureato". La competenza equipara il titolo di studio? Vota

Molti conoscono Dario Fabbri, noto esperto di geopolitica, spesso ospite in tv e recentemente al centro delle attenzioni mediatiche per la sua mancanza di una laurea. La questione è stata innescata da un post dell’economista Riccardo Puglisi sui social, il quale ha sollevato dubbi sul passato accademico di Fabbri, suscitando una variegata gamma di reazioni dal pubblico.

Fabbri si è poi chiarito, riporta Orizzonte Scuolai, in un’intervista a Dissipatio, rivelando di aver intrapreso il percorso di studi in Scienze Politiche presso la Luiss, ma di aver deciso di abbandonare il corso all’ultimo anno. La sua scelta è stata dettata dal desiderio di concentrarsi esclusivamente sulla geopolitica, esplorando con un approccio autodidatta gli eventi globali e la storia dei popoli, ambiti che, secondo lui, non erano adeguatamente trattati nel curriculum universitario.

Il percorso di autodidatta intrapreso da Fabbri non lo ha comunque privato della collaborazione con personalità di spicco nel campo della geopolitica e a dirigere la rivista Domino (di cui è direttore editoriale, mentre il direttore responsabile è Enrico Mentana).

Tuttavia, la sua mancanza di un titolo accademico ha aperto un dialogo più ampio sul valore e l’importanza che la società attribuisce ai titoli di studio rispetto alla competenza effettiva. Sulla vicenda è nata una lunga discussione (finita anche con un servizio su Le Iene), con una domanda finale che merita un appropriato approfondimento: la competenza può essere acquisita attraverso percorsi diversi che non passano attraverso i banchi di una scuola o di un’università?