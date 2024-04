Fabio Maria Damato, chi è il manager di Chiara Ferragni accusato da Fedez

Fabio Maria Damato è general manager di The Blonde Salad e Chiara Ferragni Collection oltre che "braccio destro e sinistro" dell'influencer

Le dichiarazioni di Fedez a Belve hanno riacceso i riflettori su Fabio Maria Damato, manager di Chiara Ferragni e ritenuto dal rapper il primo impuntato per lo scandalo pandoro. "Chiara ha scelto di prendersi tutte le responsabilità, lei poteva e doveva spiegare che le responsabilità non sono tutte sue. Anche dei manager? Di un manager, uno solo", ha detto Fedez a Francesca Fagnani.

Fabio Maria Damato è stato descritto dalla stessa Chiara nella seconda stagione di The Ferragnez come "uno dei miei più cari amici, il mio braccio destro, sinistro, tutto. Mi aiuta in qualsiasi attività lavorativa. Ed è l'unico che mi aiuta a scegliere gli outfit".

Fabio Maria Damato si è laureato in Economia aziendale alla Bocconi di Milano nel 2008. Inizia la carriera prima come giornalista con collaborazione come fashion editor per Class Editor e Corriere della Sera, poi nel 2017 inizia a lavorare per The Blonde Salad, l'azienda di Chiara Ferragni, di cui oggi è general manager. Ricopre poi la stessa posizione anche per Chiara Ferragni Collection.

Fabio Maria Damato non è solo un collaboratore per Chiara ma col tempo è diventato anche un amico. Era presente al matrimonio con Fedez e ha organizzato il baby shower di Vittoria condendo la festa con un messaggio che ha fatto commuovere tutti i partecipanti alla festa.

Fabio Maria Damato oggi è indagato per truffa aggravata per i casi pandoro e uova di Pasqua e ha scelto come Chiara di bloccare i commenti su Instagram ai soli amici per evitare critiche ed insulti.