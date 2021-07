Fabrizio Corona contro Selvaggia Lucarelli: nuovo scontro-show in tribunale

Continua in tribunale lo scontro tra Fabrizio Corona e Selvaggia Lucarelli, che ha denunciato il paparazzo per diffamazione e poi anche per calunnia.

Il processo si sta svolgendo al tribunale di Milano e anche l’udienza di mercoledì 7 luglio è stata piuttosto agitata, come peraltro la precedente.

Fabrizio Corona è stato denunciato per diffamazione, in quanto aveva detto che Selvaggia Lucarelli “scrive di me perché voleva il mio corpo e non gliel’ho dato”, aveva detto Corona in tv riferendosi a un’inchiesta sul Fatto quotidiano), il giudice è stato costretto a sospendere l’udienza per riprenderla 15 minuti dopo.

Rimbrottato dal giudice per il suo ritardo e il mancato uso della mascherina, Fabrizio Corona aveva a sua volta accusato Selvaggia Lucarelli di qualcosa di ben più brave, ovvero di avergli usato violenza, baciandolo durante la trasmissione "Celebrity Now", in onda su Sky nel 2010, senza il suo consenso.

Come anticipato in un’intervista ad affaritaliani.it, Selvaggia Lucarelli ha nuovamente denunciato Fabrizio Corona, questa volta per calunnia, spiegando che si trattava di una gag concordata con gli autori e che avrebbe portato in tribunale un video per dimostrarlo.

Quando Lorenzo Puglisi, avvocato di Selvaggia Lucarelli, ha annunciato il deposito di una chiavetta Usb contenente il video in questione, Fabrizio Corona è andato su tutte le furie, rivolgendo epiteti all’avvocato stesso. Il giudice ha quindi sospeso l’udienza per consentire a Fabrizio Corona di calmarsi. Al termine dell’udienza, il paparazzo si è scusato per l’accaduto, spiegando “prendo psicofarmaci”.